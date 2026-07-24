США в субботу отменят пошлины на продукцию из Сербии, уверен Вучич

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Вучич высказал уверенность, что таможенные пошлины США на продукцию из Сербии в размере 35% будут отменены в субботу и станут нулевыми.

Он уточнил, что пошлины могут подняться до 10–12%, но пока будут нулевыми, и отметил, что новые пошлины США в первую очередь касаются сербских оборонных предприятий и производителей покрышек.

БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал уверенность, что таможенные пошлины США на продукцию из Сербии в размере 35% будут отменены в субботу.

"У нас были пошлины на сталь, алюминий, легковые автомобили, медь... Люди должны знать, что это нам принесло проблемы, особенно части иностранных компаний (в Сербии - ред.), но и части отечественных. Хорошая новость, что сегодня ночью по нашему времени пошлины для Сербии станут нулевыми", - заявил сербский лидер на брифинге в пятницу.

Он уточнил, что пошлины США могут затем подняться до 10-12%, но пока будут нулевыми.

Ранее Вучич рассказал, что новые пошлины США в первую очередь касаются сербских оборонных предприятий Yugoimport, Prvi Partizan и производителей покрышек для автобусов и грузовиков - японских инвесторов Toyo Tire и китайской Linglong в Сербии.

Таможенные пошлины США в размере 35% на продукцию из Сербии вступили в силу в августе 2025 года, по данным хозяйственной (торгово-промышленной) палаты Сербии, под новые пошлины США попала продукция 750 компаний, в структуре сербского экспорта США в тот момент занимали 19-е место.