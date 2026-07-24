Вучич объяснил, почему не подписал итоговую декларацию саммита в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич не подписал итоговую декларацию саммита "Юго-Восточная Европа — Украина" из-за планов по созданию "специального трибунала" против России.
- 25 стран-членов ЕС выразили желание участвовать в "специальном трибунале" против РФ по Украине.
БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не подписал итоговую декларацию саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Киеве из-за планов по созданию "специального трибунала" против РФ, который Москва считает нелегитимной инициативой, и других подобных пунктов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас в октябре 2025 года сообщила, что 25 стран-членов ЕС выразили желание участвовать в "специальном трибунале" против РФ по Украине, не назвав их. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "трибунал" будет нелегитимным и повлечет последствия для стран, которые к нему присоединятся. Вучич сообщал, что не подписал итоговую декларацию форума 15 июля.
"Было много причин, но я назову лишь одну. Пунктом 11 было формирование "специального трибунала" против России. Есть Устав ООН, мы должны соблюдать резолюции ООН и это все. Остальное лишь добавит пороха в огонь и только разожжет больший конфликт, чего мы не хотим видеть", - сказал президент Сербии в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Официальный представитель МИД РФ ранее назвала саммит Украины и представителей стран Юго-Восточной Европы в Киеве "сборищем, верным антироссийской линии Брюсселя". По оценке Захаровой, верность брюссельскому курсу подтверждает итоговая декларация саммита. Там содержатся призывы ужесточать санкции против России, увеличивать поддержку Украины и содействовать ее евроатлантической интеграции.