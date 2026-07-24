Вучич объяснил, почему не подписал итоговую декларацию саммита в Киеве

БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не подписал итоговую декларацию саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Киеве из-за планов по созданию "специального трибунала" против РФ, который Москва считает нелегитимной инициативой, и других подобных пунктов.