Вучич заявил о вовлеченности ЕС в протесты в Сербии

Краткий пересказ от РИА ИИ Сербский президент Александр Вучич заявил, что руководство и структуры Евросоюза не поддерживали массовые протесты в Сербии, но многие страны-члены ЕС были вовлечены в эти события.

Еврокомиссар Марта Кос говорила, что озвученное участниками протестов соответствует идеям и ценностям современной Европы, отметил Вучич.

БЕЛГРАД, 24 июл - РИА Новости. Руководство и структуры Евросоюза не поддерживали массовые протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии, но многие страны-члены организации в это вовлечены, заявил сербский президент Александр Вучич.

"Я не могу обвинить Брюссель или их структуры, но могу сказать, что многие страны ЕС были сильно вовлечены в эти протесты и очень поддерживали наших оппонентов. Еврокомиссар Марта Кос говорила, что все озвученное так называемыми студентами было идеями и ценностями современной Европы и так далее", - сказал Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche

Он добавил, что на вопрос - относятся ли к этим ценностям разрушение демонстрантами и поджоги офисов политических оппонентов, избиение инакомыслящих, официальный Белград не получил ответа.

Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции требуют проведения досрочных выборов. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.