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Вучич заявил о вовлеченности ЕС в протесты в Сербии - РИА Новости, 24.07.2026
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17:27 24.07.2026 (обновлено: 17:29 24.07.2026)
Вучич заявил о вовлеченности ЕС в протесты в Сербии

Вучич: многие страны ЕС были сильно вовлечены в протесты в Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербский президент Александр Вучич заявил, что руководство и структуры Евросоюза не поддерживали массовые протесты в Сербии, но многие страны-члены ЕС были вовлечены в эти события.
  • Еврокомиссар Марта Кос говорила, что озвученное участниками протестов соответствует идеям и ценностям современной Европы, отметил Вучич.
БЕЛГРАД, 24 июл - РИА Новости. Руководство и структуры Евросоюза не поддерживали массовые протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии, но многие страны-члены организации в это вовлечены, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Я не могу обвинить Брюссель или их структуры, но могу сказать, что многие страны ЕС были сильно вовлечены в эти протесты и очень поддерживали наших оппонентов. Еврокомиссар Марта Кос говорила, что все озвученное так называемыми студентами было идеями и ценностями современной Европы и так далее", - сказал Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
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Он добавил, что на вопрос - относятся ли к этим ценностям разрушение демонстрантами и поджоги офисов политических оппонентов, избиение инакомыслящих, официальный Белград не получил ответа.
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции требуют проведения досрочных выборов. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.
На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек. Затем прошло несколько мирных акций, крупнейшая из них состоялась 20 июня в Нови-Саде.
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