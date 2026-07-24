Вучич заявил о вовлеченности ЕС в протесты в Сербии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сербский президент Александр Вучич заявил, что руководство и структуры Евросоюза не поддерживали массовые протесты в Сербии, но многие страны-члены ЕС были вовлечены в эти события.
- Еврокомиссар Марта Кос говорила, что озвученное участниками протестов соответствует идеям и ценностям современной Европы, отметил Вучич.
БЕЛГРАД, 24 июл - РИА Новости. Руководство и структуры Евросоюза не поддерживали массовые протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии, но многие страны-члены организации в это вовлечены, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Я не могу обвинить Брюссель или их структуры, но могу сказать, что многие страны ЕС были сильно вовлечены в эти протесты и очень поддерживали наших оппонентов. Еврокомиссар Марта Кос говорила, что все озвученное так называемыми студентами было идеями и ценностями современной Европы и так далее", - сказал Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Он добавил, что на вопрос - относятся ли к этим ценностям разрушение демонстрантами и поджоги офисов политических оппонентов, избиение инакомыслящих, официальный Белград не получил ответа.
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции требуют проведения досрочных выборов. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.
На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек. Затем прошло несколько мирных акций, крупнейшая из них состоялась 20 июня в Нови-Саде.