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Запад нарушил обещание России по расширению НАТО на восток, заявил Вучич - РИА Новости, 24.07.2026
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16:04 24.07.2026 (обновлено: 16:42 24.07.2026)
Запад нарушил обещание России по расширению НАТО на восток, заявил Вучич

Вучич: Запад нарушил обещание России по расширению НАТО на восток

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что экс-президент США Джордж Буш — старший давал России обещания не создавать угрозы расширением НАТО на восток.
  • По его словам, Запад нарушил данные обещания, что стало причиной недовольства России.
БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Запад нарушил данные экс-президентом США Джорджем Бушем — старшим обещания России не создавать угрозы расширением НАТО на восток, это правда и все это знают, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Джордж Буш — старший дал гарантии русским после распада СССР, что они никогда не поставят Россию под угрозу в вопросе дальнейшего расширения НАТО и что они всегда будут советоваться с Россией по этому вопросу. И конечно, Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают", — сказал президент Сербии в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
По его словам, после этого, "несомненно, у русских есть причины быть рассерженными на Запад".
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