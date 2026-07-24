Запад нарушил обещание России по расширению НАТО на восток, заявил Вучич

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что экс-президент США Джордж Буш — старший давал России обещания не создавать угрозы расширением НАТО на восток.
- По его словам, Запад нарушил данные обещания, что стало причиной недовольства России.
БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Запад нарушил данные экс-президентом США Джорджем Бушем — старшим обещания России не создавать угрозы расширением НАТО на восток, это правда и все это знают, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Джордж Буш — старший дал гарантии русским после распада СССР, что они никогда не поставят Россию под угрозу в вопросе дальнейшего расширения НАТО и что они всегда будут советоваться с Россией по этому вопросу. И конечно, Запад, как всегда, нарушил свое обещание. Никаких сомнений, это правда, все это знают", — сказал президент Сербии в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
По его словам, после этого, "несомненно, у русских есть причины быть рассерженными на Запад".