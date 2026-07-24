Запад нарушил обещание России по расширению НАТО на восток, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Запад нарушил данные экс-президентом США Джорджем Бушем — старшим обещания России не создавать угрозы расширением НАТО на восток, это правда и все это знают, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, после этого, "несомненно, у русских есть причины быть рассерженными на Запад".