Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Вучич заявил, что в западных странах существовала установка добиться его свержения и привести к власти политика, который лучше отвечал бы их интересам.

Он отметил, что в Австрии сформировалась атмосфера, направленная против сербских властей, и что о нем распространялось множество неправдивых утверждений.

Президент Сербии подчеркнул, что австрийские официальные лица вмешивались во внутренние дела Сербии, поддерживая протесты, и отметил, что Белград не позволял себе подобного в отношении Австрии.

ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в западных странах существовала установка добиться его свержения и привести к власти в Сербии политика, который лучше отвечал бы их интересам.

"Создавалось впечатление, что есть установка: нам нужно свергнуть Вучича , а затем мы найдем кого-то лучше, кто будет гораздо лучше служить нашим интересам, чем Вучич. Конечно, это было несправедливо", - сказал Вучич в интервью австрийской газете Die Presse

По его словам, в Австрии , в том числе в медиапространстве, сформировалась атмосфера, направленная против сербских властей. Вучич также заявил, что о нем распространялось "множество неправдивых утверждений", а некоторые австрийские официальные лица вмешивались во внутренние дела Сербии, поддерживая протесты.

"Мы никогда не позволяли себе ничего подобного в отношении Австрии", - отметил он. При этом президент отметил, что в целом он считает Австрию дружественной страной.