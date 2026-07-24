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Вучич заявил, что на Западе хотели добиться его свержения - РИА Новости, 24.07.2026
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12:49 24.07.2026
Вучич заявил, что на Западе хотели добиться его свержения

Вучич заявил, что в западных странах была установка свергнуть его

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Вучич заявил, что в западных странах существовала установка добиться его свержения и привести к власти политика, который лучше отвечал бы их интересам.
  • Он отметил, что в Австрии сформировалась атмосфера, направленная против сербских властей, и что о нем распространялось множество неправдивых утверждений.
  • Президент Сербии подчеркнул, что австрийские официальные лица вмешивались во внутренние дела Сербии, поддерживая протесты, и отметил, что Белград не позволял себе подобного в отношении Австрии.
ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в западных странах существовала установка добиться его свержения и привести к власти в Сербии политика, который лучше отвечал бы их интересам.
"Создавалось впечатление, что есть установка: нам нужно свергнуть Вучича, а затем мы найдем кого-то лучше, кто будет гораздо лучше служить нашим интересам, чем Вучич. Конечно, это было несправедливо", - сказал Вучич в интервью австрийской газете Die Presse.
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По его словам, в Австрии, в том числе в медиапространстве, сформировалась атмосфера, направленная против сербских властей. Вучич также заявил, что о нем распространялось "множество неправдивых утверждений", а некоторые австрийские официальные лица вмешивались во внутренние дела Сербии, поддерживая протесты.
"Мы никогда не позволяли себе ничего подобного в отношении Австрии", - отметил он. При этом президент отметил, что в целом он считает Австрию дружественной страной.
"Я считаю, что через то, через что пришлось пройти мне, за последнее время прошли очень немногие европейские лидеры. Я говорю о количестве лжи, провокаций и всего остального", - добавил сербский лидер.
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