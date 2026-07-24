Краткий пересказ от РИА ИИ
- На передовых позициях 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области погибают солдаты, мобилизованные в мае — июне 2026 года.
- Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ.
- Группировка войск «Север» ведет активные боевые действия в Сумской области для расширения буферной зоны по поручению президента Владимира Путина.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На передовых позициях 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области погибают солдаты, мобилизованные в мае-июне 2026 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов военнослужащих 158-й ОМБр ВСУ показал, что на передовые позиции в Сумской области командование бригады забрасывает солдат, мобилизованных в мае-июне 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.