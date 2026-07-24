На передовых позициях в Сумской области гибнут недавно мобилизованные в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ На передовых позициях 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области погибают солдаты, мобилизованные в мае — июне 2026 года.

Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ.

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На передовых позициях 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области погибают солдаты, мобилизованные в мае-июне 2026 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Анализ некрологов военнослужащих 158-й ОМБр ВСУ показал, что на передовые позиции в Сумской области командование бригады забрасывает солдат, мобилизованных в мае-июне 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.