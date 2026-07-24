Оставшиеся в Константиновке боевики ВСУ переодеваются в гражданское

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"Мы успешно боремся, идет фильтрация, то есть мирное население работает с нами плотно, указывается на данных лиц, где скрываются, поэтому данный вопрос не стоит как проблема, и в ближайшее время Константиновка будет полностью очищена от солдат ВСУ", - сказал Лис.