Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константиновка в Донецкой Народной Республике была освобождена российскими войсками 3 июля 2026 года.
- Оставшиеся в городе солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и, угрожая мирному населению, пытаются эвакуироваться вместе с ним.
- Российские бойцы успешно вычисляют замаскированных украинских солдат, и в ближайшее время Константиновка будет полностью очищена от боевиков.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оставшиеся в освобожденной Константиновке в ДНР солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и, угрожая мирному населению, пытаются эвакуироваться вместе с ними, сообщил временно исполняющим обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис.
Константиновка в Донецкой Народной Республике была освобождена российскими войсками 3 июля 2026 года.
"Обстановка в Константиновске складывается так: идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. Это буквально один-два человека, которые переодеваются в гражданскую одежду, угрожают гражданским, чтобы они сказали, что это их родственники, и пытаются эвакуироваться с гражданским населением", - сказал боец с позывным Лис, слова которого приводит Минобороны России.
При этом российские бойцы успешно вычисляют замаскированных украинских солдат.
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"Мы успешно боремся, идет фильтрация, то есть мирное население работает с нами плотно, указывается на данных лиц, где скрываются, поэтому данный вопрос не стоит как проблема, и в ближайшее время Константиновка будет полностью очищена от солдат ВСУ", - сказал Лис.
Он рассказала, что эвакуация гражданского населения началась еще тогда, когда в Константиновку зашли первые штурмовые подразделения российской армии.