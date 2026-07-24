Над Херсонской областью сбили более 50 беспилотников за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью сбили 52 беспилотника ВСУ за ночь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Отражена воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, за ночь сбито 52 беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшую ночь над Херсонской областью сбиты 52 вражеских БПЛА. Очередная атака ВСУ отражена силами ПВО и мобильных огневых групп", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за службу и слаженную работу.
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