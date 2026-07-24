Сапер рассказал, зачем ВСУ используют цепи от бензопил на беспилотниках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные используют фрагменты цепей от бензопил в качестве боевой нагрузки на отдельных дронах в зоне СВО.
- Такие элементы добавляют к беспилотникам, чтобы нанести тяжелые ранения и сделать так, чтобы человек не смог дальше выполнять боевые задачи.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные используют фрагменты цепей от бензопил в качестве боевой нагрузки на отдельных дронах в зоне СВО, заявил РИА Новости сапер Московского военного округа с позывным Турист.
По словам сапера, противник добавляет такие элементы к беспилотникам, чтобы нанести тяжелые ранения.
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"Доходит до того, что они (ВСУ - ред.) используют вплоть до цепей от бензопил, распиливают их и добавляют в комплект к дрону, чтобы человека "затрехсотить" (ранить - ред.) и он не смог дальше выполнять свои боевые задачи", - пояснил Турист.
Боец подчеркнул, что подобная тактика повышает риски при попытке сбить дрон противника в непосредственной близости, так как при подрыве или падении аппарата такие элементы разлетаются и могут нанести тяжелые ранения.
"Именно поэтому российские бойцы досконально продумывают свои действия, минимизируя угрозы для личного состава", - добавил он.