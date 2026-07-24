Сапер рассказал, зачем ВСУ используют цепи от бензопил на беспилотниках

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"Доходит до того, что они (ВСУ - ред.) используют вплоть до цепей от бензопил, распиливают их и добавляют в комплект к дрону, чтобы человека "затрехсотить" (ранить - ред.) и он не смог дальше выполнять свои боевые задачи", - пояснил Турист.