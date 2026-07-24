Рейтинг@Mail.ru
Сапер рассказал, зачем ВСУ используют цепи от бензопил на беспилотниках - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 24.07.2026
Сапер рассказал, зачем ВСУ используют цепи от бензопил на беспилотниках

РИА Новости: ВСУ применяют на БПЛА цепи от бензопил для нанесения тяжелых увечий

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные используют фрагменты цепей от бензопил в качестве боевой нагрузки на отдельных дронах в зоне СВО.
  • Такие элементы добавляют к беспилотникам, чтобы нанести тяжелые ранения и сделать так, чтобы человек не смог дальше выполнять боевые задачи.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные используют фрагменты цепей от бензопил в качестве боевой нагрузки на отдельных дронах в зоне СВО, заявил РИА Новости сапер Московского военного округа с позывным Турист.
По словам сапера, противник добавляет такие элементы к беспилотникам, чтобы нанести тяжелые ранения.
«
"Доходит до того, что они (ВСУ - ред.) используют вплоть до цепей от бензопил, распиливают их и добавляют в комплект к дрону, чтобы человека "затрехсотить" (ранить - ред.) и он не смог дальше выполнять свои боевые задачи", - пояснил Турист.
Боец подчеркнул, что подобная тактика повышает риски при попытке сбить дрон противника в непосредственной близости, так как при подрыве или падении аппарата такие элементы разлетаются и могут нанести тяжелые ранения.
"Именно поэтому российские бойцы досконально продумывают свои действия, минимизируя угрозы для личного состава", - добавил он.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками
26 апреля, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала