В Курской области за сутки сбили около 140 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки ВСУ 74 раза атаковали из артиллерии отселенные районы курского приграничья.
- Над Курской областью было сбито 138 украинских беспилотников различного типа.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. ВСУ 74 раза за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселенные районы курского приграничья, над регионом сбито 138 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 23 июля до 09:00 24 июля сбито 138 вражеских беспилотников различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.