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В Курской области за сутки сбили около 140 дронов ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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09:44 24.07.2026
В Курской области за сутки сбили около 140 дронов ВСУ

Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 138 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки ВСУ 74 раза атаковали из артиллерии отселенные районы курского приграничья.
  • Над Курской областью было сбито 138 украинских беспилотников различного типа.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. ВСУ 74 раза за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселенные районы курского приграничья, над регионом сбито 138 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В пятницу Хинштейн сообщил, что в результате атак ВСУ по Беловскому району Курской области ранены пять человек, погибших нет.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 23 июля до 09:00 24 июля сбито 138 вражеских беспилотников различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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