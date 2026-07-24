Украинские военные отказывались хоронить бойцов "Азова"* в Родинском

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"Когда русские зашли, постреляли первых (азовцев* — ред.), там один командир их остался. Ну вот мы ж ходили, просили: "Ребята, ваши там лежат, по-братымы (по-братски - ред.), закопайте, чтобы собаки не раздербанили". Хлопцы говорят: "Какие они нам побратимы? Они нам никто. Они нам в спину стреляют", - сказала беженка.