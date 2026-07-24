Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие отказывались хоронить погибших бойцов подразделения "Азов"*, потому что они выполняли функции заградительных отрядов и стреляли в спину отступающим солдатам ВСУ.
- Жительница Родинского отметила, что боевики подразделения "Азов" расстреливали отступающих и отказывающихся убивать украинских солдат с 2014 года.
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие отказывались хоронить погибших бойцов подразделения "Азов"* из-за того, что они выполняли функции заградительных отрядов для ВСУ в Родинском в Донецкой Народной Республике, рассказала РИА Новости жительница города.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, женщина попросила не раскрывать ее личность.
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По ее словам, летом 2024 года на окраине Родинского, когда город еще контролировался ВСУ, на улице Чехова разместились бойцы "Азова"*, которые выполняли функции заградительных отрядов и открывали огонь по украинским военнослужащим, пытавшимся отступить из города.
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"Когда русские зашли, постреляли первых (азовцев* — ред.), там один командир их остался. Ну вот мы ж ходили, просили: "Ребята, ваши там лежат, по-братымы (по-братски - ред.), закопайте, чтобы собаки не раздербанили". Хлопцы говорят: "Какие они нам побратимы? Они нам никто. Они нам в спину стреляют", - сказала беженка.
Жительница Родинского отметила, что боевики подразделения "Азов"* в районе ее города расстреливали отступающих и отказывающихся убивать украинских солдат с 2014 года.
Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.
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