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Штурмовики ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области - РИА Новости, 24.07.2026
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Штурмовики ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области

Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые группы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ пытались контратаковать в Сумской области.
  • По данным российских силовых структур, все участники штурмовых групп уничтожены.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Штурмовые группы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным силовиков, солдаты ВСУ пытались дважды контратаковать силами штурмовой группы 5-й ОТМБр около Кондратовки и подразделением 225-го ОШП - в районе Писаревки в Сумской области.
"В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены на отдалении от наших позиций", - сказал собеседник агентства.
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