Штурмовики ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Штурмовые группы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены на отдалении от наших позиций", - сказал собеседник агентства.