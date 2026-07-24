МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 20 военнослужащих 36-й путевосстановительной бригады ВСУ скончались от неизвестного острого инфекционного заболевания, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Во вторник, 21 июля, в силовых структурах сообщили РИА Новости, что Владимир Зеленский собрал командиров 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты Украины для обсуждения провокаций на черниговском участке фронта.