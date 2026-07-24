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Более 20 военных ВСУ умерли в Черниговской области от неизвестной инфекции - РИА Новости, 24.07.2026
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06:35 24.07.2026
Более 20 военных ВСУ умерли в Черниговской области от неизвестной инфекции

Более 20 военных ВСУ скончались в Черниговской области от неизвестной инфекции

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ в Черниговской области зафиксирована вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания, в результате которой скончались более 20 военнослужащих.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 20 военнослужащих 36-й путевосстановительной бригады ВСУ скончались от неизвестного острого инфекционного заболевания, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания… 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат", — рассказал собеседник агентства.
Во вторник, 21 июля, в силовых структурах сообщили РИА Новости, что Владимир Зеленский собрал командиров 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты Украины для обсуждения провокаций на черниговском участке фронта.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Заградотряд ВСУ уничтожил бежавших с позиций в Сумской области солдат
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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