"В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ", — заявили в ведомстве.

В Измаиле атакованы объекты, связанные с поставкой и хранением военных грузов, три склада с безэкипажными катерами, включая катер "Магура", ангар с техникой ВСУ и плавучий док для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов ( АНПА ).

В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.