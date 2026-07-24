Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия нанесла массированные удары по целям в украинских портах.
- В Одессе поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.
- В Измаиле атакованы три склада с безэкипажными катерами, включая катер "Магура", ангар с техникой ВСУ и плавучий док.
- В Николаеве попало под удар в момент разгрузки судно, доставившее продукцию военного назначения.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская армия ночью нанесла массированные удары по военным целям в украинских портах, сообщило Минобороны.
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"В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ", — заявили в ведомстве.
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В Измаиле атакованы объекты, связанные с поставкой и хранением военных грузов, три склада с безэкипажными катерами, включая катер "Магура", ангар с техникой ВСУ и плавучий док для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).
Кроме того, в Николаеве в момент разгрузки поражено судно, доставившее продукцию военного назначения.
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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