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ВС России нанесли массированные удары по военным целям в украинских портах - РИА Новости, 24.07.2026
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09:29 24.07.2026 (обновлено: 15:44 24.07.2026)
ВС России нанесли массированные удары по военным целям в украинских портах

ВС РФ нанесли массированные удары по целям в Одессе, Измаиле и Николаеве

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер"
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия нанесла массированные удары по целям в украинских портах.
  • В Одессе поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.
  • В Измаиле атакованы три склада с безэкипажными катерами, включая катер "Магура", ангар с техникой ВСУ и плавучий док.
  • В Николаеве попало под удар в момент разгрузки судно, доставившее продукцию военного назначения.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская армия ночью нанесла массированные удары по военным целям в украинских портах, сообщило Минобороны.
«
"В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ", — заявили в ведомстве.
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В Измаиле атакованы объекты, связанные с поставкой и хранением военных грузов, три склада с безэкипажными катерами, включая катер "Магура", ангар с техникой ВСУ и плавучий док для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).
Кроме того, в Николаеве в момент разгрузки поражено судно, доставившее продукцию военного назначения.
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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