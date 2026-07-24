Глава ВОЗ рассказал, сколько случаев Эболы может быть на самом деле

Краткий пересказ от РИА ИИ Официально зарегистрировано более 2500 случаев заболевания лихорадкой Эбола, но фактическое число заболевших может быть более чем вдвое выше.

С начала вспышки в мае около 500 человек выздоровели, но более чем тысяча скончались от вируса.

ЖЕНЕВА, 24 июл – РИА Новости. Число случаев заражения лихорадкой Эбола, вероятно, вдвое больше официально подтвержденных 2,5 тысячи случаев, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На сегодняшний день зарегистрировано более 2500 случаев заболевания. Однако, поскольку отсутствие безопасности и продолжающийся активный конфликт ограничивают доступ к пострадавшим районам, предполагается, что фактическое число заболевших может быть более чем вдвое выше", - написал он в Х

Глава ВОЗ сообщил, что с начала вспышки в мае порядка 500 человек выздоровели, но более чем тысяча скончались от вируса.

"Хотя система отслеживания контактов теперь охватывает около 80% выявленных контактных лиц, специалисты по-прежнему не могут охватить все населенные пункты, диагностировать заболевание у каждого больного или направить группы реагирования туда, где они необходимы. В результате, несмотря на значительный прогресс, темпы распространения вспышки по-прежнему опережают принимаемые меры реагирования", - указал он.

По его словам, на данный момент приоритетными задачами являются снижение распространения инфекции в провинции Итури путем усиления эпидемиологического надзора, обеспечения безопасных захоронений, клинического лечения и взаимодействия с местным населением, а также быстрое наращивание потенциала реагирования в недавно затронутых провинциях до того, как инфекция получит распространение.

"Мы сталкиваемся с техническими трудностями, но нам также необходимы политические действия, направленные на прекращение огня, чтобы улучшить гуманитарный доступ и обеспечить расширение масштабов реагирования, в котором оно срочно нуждается", - подчеркнул он.