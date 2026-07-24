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Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, признал экс-посол Британии - РИА Новости, 24.07.2026
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01:32 24.07.2026
Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, признал экс-посол Британии

Экс-посол Мюррей: Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине.
  • По мнению Мюррея, ракеты, которыми пытаются атаковать территорию России, в основном произведены в США, а в будущем часть из них будет производиться в Великобритании и Германии.
  • Экс-посол считает, что наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап — к масштабной гонке вооружений, которая сосредоточена на разработке новых неядерных систем.
ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, заявил РИА Новости шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.
"Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины", - сказал он.
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Собеседник агентства добавил, что ракеты, которыми сейчас пытаются атаковать территорию России, в основном произведены в США. "В будущем часть из них будет производиться в Великобритании, а затем все больше — в Великобритании и Германии. Это безумие, потому что речь идет о войне, а риск того, что она перерастет в общеевропейский конфликт, вполне реален", - пояснил эксперт.
Он признался, что его тревожит, что люди с военным мышлением, которые сегодня принимают решения в мире, действительно очень опасны. "Но, как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего", - заключил он.
По его словам, нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап — к масштабной гонке вооружений. "Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем, возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений", - отметил экс-посол.
По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. Он пояснил, что вероятность их применения выше. Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины - "крайне опасная ситуация".
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