Краткий пересказ от РИА ИИ Шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине.

По мнению Мюррея, ракеты, которыми пытаются атаковать территорию России, в основном произведены в США, а в будущем часть из них будет производиться в Великобритании и Германии.

Экс-посол считает, что наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап — к масштабной гонке вооружений, которая сосредоточена на разработке новых неядерных систем.

ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, заявил РИА Новости шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

"Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России . По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что ракеты, которыми сейчас пытаются атаковать территорию России, в основном произведены в США. "В будущем часть из них будет производиться в Великобритании, а затем все больше — в Великобритании и Германии. Это безумие, потому что речь идет о войне, а риск того, что она перерастет в общеевропейский конфликт, вполне реален", - пояснил эксперт.

Он признался, что его тревожит, что люди с военным мышлением, которые сегодня принимают решения в мире, действительно очень опасны. "Но, как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего", - заключил он.

По его словам, нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап — к масштабной гонке вооружений. "Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем, возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений", - отметил экс-посол.