Историк рассказал о потерях Белоруссии в годы ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новые данные свидетельствуют о том, что потери Белоруссии в годы Великой Отечественной войны больше, чем считалось ранее.
- Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.
- Установлено, что немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками были полностью или частично уничтожены более 12 868 населенных пунктов на белорусской территории, а также выявлены 578 мест принудительного содержания населения.
МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Новые данные говорят, что потери Белоруссии в годы Великой Отечественной войны больше, чем считалось ранее, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда в республике. В генпрокуратуре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
"Можно уверенно сказать, что масштабы геноцида населения на территории Беларуси (в годы Великой Отечественной войны - ред.) колоссальны. Так что расследование и верификациях данных занимает много времени. Плюс живых свидетелей осталось мало. Но все же мы существенно продвинулись вперед в изучении тех событий", - сказал историк.
Например, по словам собеседника агентства, на сегодняшний день уже известно о 12 868 населенных пунктах на белорусской территории, которые были полностью или частично уничтожены немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками за годы Великой Отечественной войны.
"До начала работы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по расследованию уголовного дела о геноциде были данные только примерно о 9 тысячах (населенных пунктов - ред.). Сегодня установлено не менее 290 населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни, то есть эти деревни были уничтожены полностью и не восстановились после Великой Отечественной войны. До начала расследования было известно о 186", - уточнил Трубчик.
Он добавил, что также установлены 578 мест принудительного содержания населения в Белоруссии, это так называемые лагеря смерти. До начала расследования уголовного дела было известно об около 480.
"Они тоже были разные по своему типу, например, лагеря для военнопленных, пересыльные, гетто… Чтобы оценить уровень концентрации лагерей, напомню, что Беларусь - небольшая по площади страна, у нас 118 районов, то есть на каждый район приходилось в среднем по пять лагерей", - заключил историк.