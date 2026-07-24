Историк рассказал о потерях Белоруссии в годы ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Новые данные свидетельствуют о том, что потери Белоруссии в годы Великой Отечественной войны больше, чем считалось ранее.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.

Установлено, что немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками были полностью или частично уничтожены более 12 868 населенных пунктов на белорусской территории, а также выявлены 578 мест принудительного содержания населения.

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Новые данные говорят, что потери Белоруссии в годы Великой Отечественной войны больше, чем считалось ранее, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда в республике. В генпрокуратуре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.

"Можно уверенно сказать, что масштабы геноцида населения на территории Беларуси (в годы Великой Отечественной войны - ред.) колоссальны. Так что расследование и верификациях данных занимает много времени. Плюс живых свидетелей осталось мало. Но все же мы существенно продвинулись вперед в изучении тех событий", - сказал историк.

Например, по словам собеседника агентства, на сегодняшний день уже известно о 12 868 населенных пунктах на белорусской территории, которые были полностью или частично уничтожены немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками за годы Великой Отечественной войны.

"До начала работы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по расследованию уголовного дела о геноциде были данные только примерно о 9 тысячах (населенных пунктов - ред.). Сегодня установлено не менее 290 населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни, то есть эти деревни были уничтожены полностью и не восстановились после Великой Отечественной войны. До начала расследования было известно о 186", - уточнил Трубчик.

Он добавил, что также установлены 578 мест принудительного содержания населения в Белоруссии, это так называемые лагеря смерти. До начала расследования уголовного дела было известно об около 480.