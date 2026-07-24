Последствия ДТП с участием автомобиля в Зеленодольске в Татарстане

Последствия ДТП с участием автомобиля в Зеленодольске в Татарстане

Водитель, попавший в смертельное ДТП в Татарстане, не имел прав

Краткий пересказ от РИА ИИ В Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lanos, в результате которого погибли шесть человек.

Водитель автомобиля не имел права управления транспортными средствами.

Все участники ДТП были жителями Марий Эл, выживший — 15-летний подросток.

КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля, попавшего в ДТП с шестью погибшими в Зеленодольске, не имел прав, сообщает МВД по Татарстану.

Ранее МВД по Татарстану сообщило, что ночью 24 июля на улице Волжская Зеленодольске водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. В машине находились семеро молодых людей 16-18 лет, шесть из них скончались на месте, один был госпитализирован.

"Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, который не имел права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По информации МВД, все участники дорожно-транспортного происшествия были жителями соседней республики, выживший - 15-летний подросток.