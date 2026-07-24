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Водитель, попавший в смертельное ДТП в Татарстане, не имел прав - РИА Новости, 24.07.2026
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11:12 24.07.2026
Водитель, попавший в смертельное ДТП в Татарстане, не имел прав

МВД: водитель, попавший в ДТП с шестью погибшими в Татарстане, не имел прав

© Фото : Прокуратура ТАТАРСТАНАПоследствия ДТП с участием автомобиля в Зеленодольске в Татарстане
Последствия ДТП с участием автомобиля в Зеленодольске в Татарстане - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Прокуратура ТАТАРСТАНА
Последствия ДТП с участием автомобиля в Зеленодольске в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lanos, в результате которого погибли шесть человек.
  • Водитель автомобиля не имел права управления транспортными средствами.
  • Все участники ДТП были жителями Марий Эл, выживший — 15-летний подросток.
КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля, попавшего в ДТП с шестью погибшими в Зеленодольске, не имел прав, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее МВД по Татарстану сообщило, что ночью 24 июля на улице Волжская в Зеленодольске водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. В машине находились семеро молодых людей 16-18 лет, шесть из них скончались на месте, один был госпитализирован.
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"Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, который не имел права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По информации МВД, все участники дорожно-транспортного происшествия были жителями соседней республики, выживший - 15-летний подросток.
Как уточняет ГУМЧС России по Татарстану, погибшие и пострадавший - жители Марий Эл.
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