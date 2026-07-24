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Сторонники Вэнса считают, что против него идет кампания в партии, пишет WP - РИА Новости, 24.07.2026
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22:14 24.07.2026
Сторонники Вэнса считают, что против него идет кампания в партии, пишет WP

WP: против Вэнса развернули скоординированную кампанию в Республиканской партии

© AP Photo / Evan VucciДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники Джей Ди Вэнса считают, что против него развернута скоординированная кампания внутри Республиканской партии в свете предстоящих президентских выборов 2028 года.
  • Недоброжелатели Вэнса используют лозунг Never Vance и усилили атаки в социальных сетях, утверждая, что он не годится на роль вице-президента.
  • Противники Вэнса бездоказательно утверждают, что он принимает политические решения, которые якобы не поддерживает президент США Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Сторонники вице-президента США Джей Ди Вэнса считают, что против него развернута скоординированная кампания внутри Республиканской партии в свете предстоящих президентских выборов 2028 года, передает газета Washington Post.
"Недоброжелатели Вэнса используют лозунг Never Vance ("Вэнс - никогда" - ред.) и в последние недели усилили атаки в социальных сетях, утверждая, что он не годится на роль вице-президента", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, критика в адрес Вэнса связана, в частности, с его попытками участвовать в переговорах по мирному соглашению с Ираном.
"Политическая команда Вэнса по-прежнему не придает значения этой волне в соцсетях и ее влиянию на республиканских избирателей, полагая, что многие атаки не носят стихийного характера, сообщил Washington Post близкий соратник вице-президента, это же мнение высказали еще два человека, знакомых со стратегией Вэнса", - пишет газета.
По ее данным, противники Вэнса также бездоказательно утверждают, что он принимает политические решения, которые якобы не поддерживает президент США Дональд Трамп.
По данным газеты, некоторые оппоненты Вэнса сравнивают его с бывшим президентом США Бараком Обамой, представляющим Демократическую партию, и независимым сенатором Берни Сандерсом, часто примыкающим к демократам, что, по мнению сторонников вице-президента, является попыткой заранее ослабить его позиции среди республиканцев.
Ранее Вэнс заявлял, что будет принимать решение о своих политических планах на 2028 год позже, однако его возможное выдвижение уже рассматривается как один из сценариев будущей борьбы за лидерство в Республиканской партии.
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