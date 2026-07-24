Минфин США продлил лицензию на операции с Lukoil International

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство финансов США объявило о продлении лицензии на операции, связанные с продажей международных активов «Лукойла», до 22 августа 2026 года.
- В октябре США ввели санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу объявило о решении продлить до 22 августа лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International, следует из текста документа.
"Операции... для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) либо любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени (07.01 мск - ред.) 22 августа 2026 года", - говорится в лицензии, выпущенной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
США в октябре ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.