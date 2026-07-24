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Стритинг провел первый телефонный разговор с врио главы Минобороны Украины - РИА Новости, 24.07.2026
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23:20 24.07.2026
Стритинг провел первый телефонный разговор с врио главы Минобороны Украины

Уэс Стритинг провел телефонный разговор с врио главы Минобороны Украины Хмарой

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уэс Стритинг, назначенный новым министром обороны Великобритании, провел первый телефонный разговор с временно исполняющим обязанности главы украинского минобороны Евгением Хмарой.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности главы минобороны после решения сменить Михаила Федорова на этом посту.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг сообщил, что провел первый телефонный разговор с временно исполняющим обязанности главы украинского минобороны Евгением Хмарой.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга новым главой министерства обороны.
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"Первый телефонный разговор с министром обороны Хмарой состоялся сегодня днем", - говорится в сообщении на странице Стритинга в соцсети Х.
Владимир Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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