Стритинг провел первый телефонный разговор с врио главы Минобороны Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уэс Стритинг, назначенный новым министром обороны Великобритании, провел первый телефонный разговор с временно исполняющим обязанности главы украинского минобороны Евгением Хмарой.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности главы минобороны после решения сменить Михаила Федорова на этом посту.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг сообщил, что провел первый телефонный разговор с временно исполняющим обязанности главы украинского минобороны Евгением Хмарой.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга новым главой министерства обороны.
"Первый телефонный разговор с министром обороны Хмарой состоялся сегодня днем", - говорится в сообщении на странице Стритинга в соцсети Х.
Владимир Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.