На западе Украины ведут операцию по нейтрализации вооруженного мужчины

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе Ужгорода Закарпатской области мужчина открыл стрельбу, из-за которой загорелся лесной массив.

Правоохранители привлекли дополнительные силы, в том числе бойцов специального назначения, для поиска и задержания вооруженного мужчины.

Мотивы стрелка пока не установлены.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинская полиция пытается нейтрализовать мужчину, открывшего стрельбу, из-за которой загорелся лесной массив в районе Ужгорода Закарпатской области на западе Украины, сообщает региональная полиция.

"Сегодня вечером в полицию обратились несколько детей, сообщивших, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Прибывшие на место стражи порядка стали обследовать территорию и снова услышали стрельбу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

Правоохранители предположили, что одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, из-за чего возник пожар, который затем перекинулся на лесной массив.