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На западе Украины ведут операцию по нейтрализации вооруженного мужчины - РИА Новости, 24.07.2026
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21:06 24.07.2026
На западе Украины ведут операцию по нейтрализации вооруженного мужчины

В западе Украины полиция пытается нейтрализовать мужчину, открывшего стрельбу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Ужгорода Закарпатской области мужчина открыл стрельбу, из-за которой загорелся лесной массив.
  • Правоохранители привлекли дополнительные силы, в том числе бойцов специального назначения, для поиска и задержания вооруженного мужчины.
  • Мотивы стрелка пока не установлены.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинская полиция пытается нейтрализовать мужчину, открывшего стрельбу, из-за которой загорелся лесной массив в районе Ужгорода Закарпатской области на западе Украины, сообщает региональная полиция.
"Сегодня вечером в полицию обратились несколько детей, сообщивших, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Прибывшие на место стражи порядка стали обследовать территорию и снова услышали стрельбу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
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Правоохранители предположили, что одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, из-за чего возник пожар, который затем перекинулся на лесной массив.
На месте происшествия проводят оперативные действия. Как сообщили в полиции, к поискам и задержанию вооруженного мужчины привлекли дополнительные силы правоохранителей, в том числе бойцов специального назначения. Мотивы стрелка пока не установлены.
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