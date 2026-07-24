В Сумах суд обязал женщину выучить стих об Украине за пророссийскую надпись

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительницу Сум оштрафовали на 275 долларов за пророссийскую надпись в кабине лифта.

Ей также назначили наказание в виде пробационного надзора сроком на два года с обязанностью выучить стихотворение и прочитать три книги украинских авторов.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд города Сумы на Украине приговорил местную жительницу к штрафу в размере 275 долларов за нанесение пророссийской надписи в кабине лифта, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Приговором Заречного районного суда города Сумы от 15.05.2026 лицо… признано виновным в совершении уголовного преступления… ему назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на два года… На срок пробационного надзора накладывается обязанность соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, а именно: выучить стихотворение "Любите Украину, как солнце, любите…" …", - говорится в постановлении суда, опубликованного на сайте реестра судебных решений.

Суд также обязал женщину выплатить штраф в размере 275 долларов "за проведение экспертиз" и прочитать три книги украинских авторов, излагающие взгляды украинских националистов на разные исторические события.

Как следует из материалов дела, женщина пыталась оспорить решение районного суда. Однако сумской апелляционный суд в понедельник оставил без изменений решение суда нижестоящей инстанции.