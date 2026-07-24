Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Сум оштрафовали на 275 долларов за пророссийскую надпись в кабине лифта.
- Ей также назначили наказание в виде пробационного надзора сроком на два года с обязанностью выучить стихотворение и прочитать три книги украинских авторов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд города Сумы на Украине приговорил местную жительницу к штрафу в размере 275 долларов за нанесение пророссийской надписи в кабине лифта, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Приговором Заречного районного суда города Сумы от 15.05.2026 лицо… признано виновным в совершении уголовного преступления… ему назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на два года… На срок пробационного надзора накладывается обязанность соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, а именно: выучить стихотворение "Любите Украину, как солнце, любите…" …", - говорится в постановлении суда, опубликованного на сайте реестра судебных решений.
Суд также обязал женщину выплатить штраф в размере 275 долларов "за проведение экспертиз" и прочитать три книги украинских авторов, излагающие взгляды украинских националистов на разные исторические события.
Как следует из материалов дела, женщина пыталась оспорить решение районного суда. Однако сумской апелляционный суд в понедельник оставил без изменений решение суда нижестоящей инстанции.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ, заявил, что Запад тщательно пестовал на Украине откровенных нацистов, русофобов и антисемитов. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на IV Международном антифашистском конгрессе заявил, что Украина усилиями глобалистских европейских структур превращена в крупнейший очаг неонацизма.