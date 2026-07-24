На Украине выступили со срочным заявлением после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель заявила, что потери, которые Украина несет от эскалации конфликта, несравнимы с российскими.
- Российская армия нанесла массированные удары по военным целям в украинских портах.
- В порту Одесса и Измаиле поражены объекты, связанные с разгрузкой и хранением военных грузов, а также другие военные цели.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украина несет несравнимые потери от эскалации конфликта, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.
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"С самого утра Зеленский и тысячи его сторонников хвастаются тем, что они поразили склад Wildberries и какой-то завод. <…> Однако сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими", — написала она.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российская армия ночью нанесла массированные удары по военным целям в украинских портах.
В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В Измаиле атакованы объекты, связанные с разгрузкой и хранением военных грузов, три склада с безэкипажными катерами, включая катер "Магура", ангар с техникой ВСУ и плавучий док для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.