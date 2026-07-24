На Украине выступили со срочным заявлением после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Мендель заявила, что потери, которые Украина несет от эскалации конфликта, несравнимы с российскими.

Российская армия нанесла массированные удары по военным целям в украинских портах.

В порту Одесса и Измаиле поражены объекты, связанные с разгрузкой и хранением военных грузов, а также другие военные цели.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украина несет несравнимые потери от эскалации конфликта, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.

« "С самого утра Зеленский и тысячи его сторонников хвастаются тем, что они поразили склад Wildberries и какой-то завод. <…> Однако сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими", — написала она.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российская армия ночью нанесла массированные удары по военным целям в украинских портах.

В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В Измаиле атакованы объекты, связанные с разгрузкой и хранением военных грузов, три склада с безэкипажными катерами, включая катер "Магура", ангар с техникой ВСУ и плавучий док для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).