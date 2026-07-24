Россия ждет предложений США по урегулированию на Украине, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет новых предложений США по урегулированию на Украине.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости новых идей и предложений для урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия ждет новых предложений США по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
"Ждать новых предложений будем", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, будет ли Москва ждать новых предложений Вашингтона по украинскому урегулированию.