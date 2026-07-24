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Россия ждет предложений США по урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2026
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14:34 24.07.2026 (обновлено: 14:39 24.07.2026)
Россия ждет предложений США по урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: Россия ждет новых предложений США по урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет новых предложений США по урегулированию на Украине.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости новых идей и предложений для урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия ждет новых предложений США по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
"Ждать новых предложений будем", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, будет ли Москва ждать новых предложений Вашингтона по украинскому урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковМарко РубиоПавел Зарубин
 
 
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