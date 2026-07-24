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Сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ - РИА Новости, 24.07.2026
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11:11 24.07.2026
Сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ

Сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ в Волынской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Волынской области похитили настоятеля храма УПЦ Иоанна Кузьминского.
  • На опубликованном видео люди в камуфляже и балаклавах силой тащат мужчину в микроавтобус.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области на Украине похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви Иоанна Кузьминского, сообщил украинский православный телеканал "Первый казацкий".
"То, что вы видите - как полуобнаженного человека, кричащего и сопротивляющегося, тянущего как барана к микроавтобусу уроды из ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) - это первый случай, когда преступная мобилизация священников УПЦ была зафиксирована на видео в момент похищения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первый казацкий".
© Первый казацкийКадр видео мобилизации Иоанна Кузьминского
Кадр видео мобилизации Иоанна Кузьминского - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Первый казацкий
Кадр видео мобилизации Иоанна Кузьминского
На опубликованном "Первым казацким" видео люди в камуфляже и балаклавах силой тащат мужчину в микроавтобус. По информации телеканала, священнослужитель, которого увезли - протоиерей Иоанн Кузьминский, настоятель храма святого Иоанна Милостивого Украинской православной церкви в селе Любче Волынской области.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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