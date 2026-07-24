Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Тополя Сумской области уничтожена боевая группа ГУР Украины.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боевая группа ГУР Украины уничтожена в районе села Тополя Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе села Тополя 20 июля уничтожена боевая группа ГУР, в том числе уроженец Запорожской области А. Семенец", - сказал собеседник агентства.
Сумская область - одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.