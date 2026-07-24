"Поставят к стенке": в Киеве забили тревогу из-за ловушки для Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что отставка экс-министра обороны Михаила Федорова стала ловушкой для Владимира Зеленского.

По мнению Соскина, Зеленский стоит перед выбором: либо вернуть Федорова на пост министра обороны, либо арестовать его, что может привести к серьезным политическим последствиям для действующего режима.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отставка экс-министра обороны Михаила Федорова превратилась для Владимира Зеленского в ловушку, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"У Зеленского не остается выбора: либо он принимает ультиматум и возвращает Федорова на пост министра обороны, либо <…> (посадит его в тюрьму. — Прим. ред.), спасая свою власть. Иначе Зеленского просто самого поставят к стенке недовольные украинцы", — сказал Соскин.

По его словам, возможный арест Федорова может стать началом конца для всего киевского режима.

"Вы же понимаете, куда все идет. Если сейчас Зеленский народный гнев не загасит, то он просто не выкрутится, а арест Федорова станет удавкой и позорным клеймом", — резюмировал Соскин.

Вчера Федоров заявил, что не согласится ни на какой другой пост, кроме главы министерства обороны страны.

В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава киевского режима предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или его советником по этому же вопросу. В понедельник газета Financial Times писала, что Зеленский предлагал ему должность в СНБО с широкими полномочиями.