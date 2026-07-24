Рейтинг@Mail.ru
"Поставят к стенке": в Киеве забили тревогу из-за ловушки для Зеленского - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 24.07.2026
"Поставят к стенке": в Киеве забили тревогу из-за ловушки для Зеленского

Соскин: отставка Федорова стала для Зеленского ловушкой

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что отставка экс-министра обороны Михаила Федорова стала ловушкой для Владимира Зеленского.
  • По мнению Соскина, Зеленский стоит перед выбором: либо вернуть Федорова на пост министра обороны, либо арестовать его, что может привести к серьезным политическим последствиям для действующего режима.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отставка экс-министра обороны Михаила Федорова превратилась для Владимира Зеленского в ловушку, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Зеленского не остается выбора: либо он принимает ультиматум и возвращает Федорова на пост министра обороны, либо <…> (посадит его в тюрьму. — Прим. ред.), спасая свою власть. Иначе Зеленского просто самого поставят к стенке недовольные украинцы", — сказал Соскин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Отдать все": в Польше набросились Зеленского из-за новой инициативы ЕС
Вчера, 03:31
По его словам, возможный арест Федорова может стать началом конца для всего киевского режима.
"Вы же понимаете, куда все идет. Если сейчас Зеленский народный гнев не загасит, то он просто не выкрутится, а арест Федорова станет удавкой и позорным клеймом", — резюмировал Соскин.
Вчера Федоров заявил, что не согласится ни на какой другой пост, кроме главы министерства обороны страны.
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Михаил Федоров: почему экс-министр обороны Украины в центре внимания
23 июля, 18:38
В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава киевского режима предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или его советником по этому же вопросу. В понедельник газета Financial Times писала, что Зеленский предлагал ему должность в СНБО с широкими полномочиями.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполняющим его обязанности стал врио председателя СБУ Евгений Хмара.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В США ужаснулись случившемуся на Украине
Вчера, 01:13
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровОлег СоскинВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала