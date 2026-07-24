В Киеве высказались о встрече Лаврова и Рубио в Маниле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала, что стороны ищут пути решения украинского конфликта, считает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
- При этом он признал, что Вашингтон в настоящее время не является нейтральной стороной конфликта и все больше склоняется к украинской позиции, что может затруднить поиск решения.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала, что стороны ищут пути решения украинского конфликта, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Я думаю, что все это было ни чем иным, как попыткой оценить текущую позицию другой стороны и понять, стоит ли садиться за стол переговоров сейчас, может ли что-то из этого получиться, могут ли они действительно приблизиться к миру", — сказал журналист.
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При этом корреспондент признал, что Вашингтон в настоящее время не является нейтральной стороной конфликта и все больше склоняется к украинской позиции, что может затруднить поиск решения.
В четверг Лавров на встрече с Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона.