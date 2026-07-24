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В Киеве высказались о встрече Лаврова и Рубио в Маниле - РИА Новости, 24.07.2026
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02:16 24.07.2026 (обновлено: 10:55 24.07.2026)
В Киеве высказались о встрече Лаврова и Рубио в Маниле

Welt: встреча Рубио и Лаврова была попыткой наладить контакт по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала, что стороны ищут пути решения украинского конфликта, считает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
  • При этом он признал, что Вашингтон в настоящее время не является нейтральной стороной конфликта и все больше склоняется к украинской позиции, что может затруднить поиск решения.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала, что стороны ищут пути решения украинского конфликта, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Я думаю, что все это было ни чем иным, как попыткой оценить текущую позицию другой стороны и понять, стоит ли садиться за стол переговоров сейчас, может ли что-то из этого получиться, могут ли они действительно приблизиться к миру", — сказал журналист.
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При этом корреспондент признал, что Вашингтон в настоящее время не является нейтральной стороной конфликта и все больше склоняется к украинской позиции, что может затруднить поиск решения.
В четверг Лавров на встрече с Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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