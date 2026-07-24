После встречи в Маниле с главой МИД РФ Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе 2025 года, провалились из-за несогласия Украины", поэтому "Вашингтону необходимо разработать новый план".

Это очень-очень интересно, но даже как-то обидно за США

Во-первых, какие-то договоренности в Анкоридже все-таки были, иначе проваливаться было бы нечему, хотя некоторое время назад человек с такой же должностью и фамилией говорил обратное — что, мол, были некие разговоры, но ничего серьезного.

Во-вторых, и это просто мировая сенсация — официальный представитель мирового гегемона признал, что, оказывается, есть супергегемон, который ни в грош не ставит США, и те ничего не могут с этим поделать.

В какой момент Украина втайне от всех стала боссом, точно не известно, но есть предположение, что двойной нельсон с тройным переворотом произошел на саммите НАТО в Анкаре. Множественные источники утверждают: Киев с европодельниками предоставили американцам "неопровержимые доказательства", что Россия скоро рухнет и типа нужно срочно и полностью переходить на сторону без пяти минут победителей.

Возможно, это грязные инсинуации, но даже далекие от военной науки люди законно замечают, что у американцев было и есть более чем достаточно рычагов давления на Украину: просто отключите "Старлинк", перестаньте передавать оружие и развединформацию, заморозьте все немаленькие активы киевской верхушки, введите адские санкции на всех, кто что-то поставляет Киеву, и даже (не побоимся этого слова) отключите SWIFT. Для начала.

Но нет — Украина просто отказалась, и все, вот такие шалунишки, что с них возьмешь.

Однако дело зашло гораздо дальше отеческого покачивания головой: тот же Лавров на днях в рамках мероприятий АСЕАН заявил, что "американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ, включая гражданские объекты", то есть кто-то не просто грозит непоседам пальцем, а дает им мощные рогатки.

Впрочем, по всей видимости, российское руководство уже давно осознало, куда дует ветер. Да, на встрече с Рубио Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями, но главное — он довел до американского коллеги "информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения".

Реальное же положение дел очень сильно отличается от того, что представители Киева и Брюсселя демонстрировали в Анкаре американцам на красивых слайдах.

Как не так давно сообщил президент России Владимир Путин, только с начала этого года русская армия освободила 133 населенных пункта и только за июнь — 260 квадратных километров сильно укрепленной территории. Освобождена Константиновка, заканчивается зачистка Красного Лимана, идет наступление на Дружковку и Доброполье, а также идет неумолимый накат на Краматорск и Славянск, которые удержать невозможно. Потери ВСУ зашкаливают, дезертирство бьет рекорды, "бусификация" со скрежетом буксует.

Одновременно с этим на фоне новой розы ветров ВС РФ практически поселились в воздушном пространстве Одесской области, в котором уже не продохнуть от дыма от горящих кораблей, причалов, складов и прочей латифундии. Например, день назад министр иностранных дел Украины Сибига заявил, что ни одно судно за день не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей, а мировой гигант судовых перевозок, Maersk, остановил все операции в черноморских портах Украины.

С ускорением Ньютонова яблока продолжается вынос под ноль топливно-энергетической инфраструктуры противника, в результате чего на многих территориях просто уже физически не осталось ни АЗС, ни складов ГСМ, а цены на горючее, которое по укромным тропам везут из Европы и продают "с колес", взлетели в разы.

А что касается дальнобойных ударов Украины по России — да, есть такой момент, но мы с этим разберемся. Как сказал Путин на последнем совещании по экономическим вопросам, "трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику" (например, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом), что бесшовно продолжает его же тезис о том, что никакое западное вооружение и его количество не смогут повлиять на ход боевых действий.

Иными словами, раз американцы не захотели или не смогли реализовать взятую на себя роль медиаторов, а также не захотели или не смогли выполнить обещание приложить к Киеву некоторое давление, чтобы все же двигаться в сторону дипломатического решения, о котором наши уже язык стесали, то мы берем ситуацию в свои руки и будем решать вопрос самым эффективным — военным — путем.

А так-то да: Лавров сказал Рубио, что Россия готова продолжить приятные контакты, и по-дружески добавил, что "Россия готова к любому развитию событий в контексте милитаризации Евросоюза", которая, как знают даже в Жмеринке, невозможна без американских вооружений.