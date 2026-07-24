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ВС России за неделю нанесли 18 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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12:14 24.07.2026 (обновлено: 12:33 24.07.2026)
ВС России за неделю нанесли 18 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ

ВС России за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по целям ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия за неделю нанесла массированный и 18 групповых ударов по связанным с ВСУ целям.
  • Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла массированный и 18 групповых ударов по связанным с ВСУ целям, сообщило Минобороны РФ.
«
"С 18 по 24 июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, отметили в ведомстве.
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