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США завершили волну ударов по Ирану - РИА Новости, 24.07.2026
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04:36 24.07.2026
США завершили волну ударов по Ирану

ВС США завершили волну ударов по Ирану

© REUTERS / AL DRAGOФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаги США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану, отчитались в Центральном командовании ВС страны.
  • Удары были нанесены по иранским военным командным центрам, объектам хранения беспилотников, пунктам берегового наблюдения.
НЬЮ-ЙОРК, 24 июл – РИА Новости. Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану, отчитались в Центральном командовании ВС страны.
Это уже 13-я ночь подряд, когда США наносят удары по исламской республике.
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) 23 июля в 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 24 июля мск - ред.) успешно завершили тринадцатую ночь подряд ударов по Ирану", – говорится в сообщении командования в Х.
Как утверждается, были нанесены удары по иранским военным командным центрам, объектам хранения беспилотников, пунктам берегового наблюдения.
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