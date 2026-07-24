США 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ США начали новую волну ударов по Ирану.

Это уже 13-я ночь бомбардировок.

Местные СМИ сообщают о взрывах в городах Бендер-Аббас, Омидийе, Эндимешк, Ахваз, а также на острове Кешм.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило в соцсети Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил страны.

"Силы США начали очередную ночь ударов по военным целям в Иране", — говорится в заявлении.

Эта ночь стала 13-й в серии бомбардировок.

Тем временем иранские СМИ сообщают о взрывах в городах Бендер-Аббас, Омидийе, Эндимешк, Ахваз, а также на острове Кешм.

Ранее портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.