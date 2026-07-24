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США 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану - РИА Новости, 24.07.2026
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02:24 24.07.2026 (обновлено: 09:04 24.07.2026)
США 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

ВС США 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

© REUTERS / SOCIAL MEDIAВзрыв в Бандар-Аббасе, Иран. 24 июля 2026
Взрыв в Бандар-Аббасе, Иран. 24 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Взрыв в Бандар-Аббасе, Иран. 24 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США начали новую волну ударов по Ирану.
  • Это уже 13-я ночь бомбардировок.
  • Местные СМИ сообщают о взрывах в городах Бендер-Аббас, Омидийе, Эндимешк, Ахваз, а также на острове Кешм.
НЬЮ-ЙОРК, 24 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил страны.
"Силы США начали очередную ночь ударов по военным целям в Иране", — говорится в заявлении.
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23 июля, 22:58
Эта ночь стала 13-й в серии бомбардировок.
Тем временем иранские СМИ сообщают о взрывах в городах Бендер-Аббас, Омидийе, Эндимешк, Ахваз, а также на острове Кешм.
Ранее портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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