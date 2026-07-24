ВС России поразили полигон, где собрались представители украинского ВПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили полигон в Киевской области, где проходила выставка беспилотников ассоциации производителей "Армада".
- По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.
- Местные паблики утверждают, что на мероприятие была онлайн-регистрация, из-за этого информация попала к российским военным.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные поразили полигон в Киевской области, где собрались представители украинского ВПК, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя ВСУ Юрия Игната.
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"По полигону в Киевской области, где была выставка беспилотников, было два прилета", — говорится в публикации.
© Фото : соцсетиНа месте удара по месту проведения выставки вооружения под Киевом
© Фото : соцсети
На месте удара по месту проведения выставки вооружения под Киевом
По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.
Ранее в пятницу местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, на ней планировали представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
Украинские паблики утверждают, что на выставку была онлайн-регистрация. По их мнению, из-за этого информация попала к российским военным. По другим источникам, о месте проведения знали только "проверенные люди".
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда.
При нанесении ударов российские бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18