Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России поразили полигон в Киевской области, где проходила выставка беспилотников ассоциации производителей "Армада".

По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.

Местные паблики утверждают, что на мероприятие была онлайн-регистрация, из-за этого информация попала к российским военным.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские военные поразили полигон в Киевской области, где собрались представители украинского ВПК, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя ВСУ Юрия Игната.

« "По полигону в Киевской области, где была выставка беспилотников, было два прилета", — говорится в публикации.

© Фото : соцсети На месте удара по месту проведения выставки вооружения под Киевом © Фото : соцсети На месте удара по месту проведения выставки вооружения под Киевом

По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.

Ранее в пятницу местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области . Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, на ней планировали представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

Украинские паблики утверждают, что на выставку была онлайн-регистрация. По их мнению, из-за этого информация попала к российским военным. По другим источникам, о месте проведения знали только "проверенные люди".

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда.