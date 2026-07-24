СМИ: в Британии убийцу трех девочек перевели из тюрьмы в психбольницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аксель Рудакубана, убивший трех девочек, был переведен из тюрьмы в психиатрическую больницу.
- Он будет содержаться в психиатрической больнице строгого режима "Бродмур".
- Расходы на содержание Рудакубаны в психиатрической больнице составят более 300 тысяч фунтов стерлингов в год.
ЛОНДОН, 24 июл - РИА Новости. Убивший трех девочек Аксель Рудакубана был переведен из тюрьмы в психиатрическую больницу, сообщает издание Guardian.
В июле 2024 года на тот момент 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на посетителей танцевальной студии. В результате атаки погибли три девочки в возрасте от шести до девяти лет, еще нескольких детей и двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Суд приговорил Рудакубану к пожизненному сроку по 13 пунктам обвинения с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года.
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"Убийца из Саутпорта Аксель Рудакубана был переведен из тюрьмы в психиатрическую больницу после клинической оценки", - говорится в статье.
По информации Guardian, Рудакубана будет содержаться в психиатрической больнице строгого режима "Бродмур", поскольку медработники сочли, что безопасное содержание в тюремных условиях для него невозможно.
"Это означает, что стоимость его содержания под стражей возрастет. По данным источников в правительстве, расходы на пациентов в закрытых отделениях больниц составляют более 300 тысяч фунтов стерлингов в год на каждого, по сравнению с примерно 60 тысячами фунтами стерлингов на заключенных", - пишет Guardian.