Краткий пересказ от РИА ИИ Аксель Рудакубана, убивший трех девочек, был переведен из тюрьмы в психиатрическую больницу.

Он будет содержаться в психиатрической больнице строгого режима "Бродмур".

Расходы на содержание Рудакубаны в психиатрической больнице составят более 300 тысяч фунтов стерлингов в год.

ЛОНДОН, 24 июл - РИА Новости. Убивший трех девочек Аксель Рудакубана был переведен из тюрьмы в психиатрическую больницу, сообщает издание Убивший трех девочек Аксель Рудакубана был переведен из тюрьмы в психиатрическую больницу, сообщает издание Guardian

В июле 2024 года на тот момент 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на посетителей танцевальной студии. В результате атаки погибли три девочки в возрасте от шести до девяти лет, еще нескольких детей и двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Суд приговорил Рудакубану к пожизненному сроку по 13 пунктам обвинения с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года.

« "Убийца из Саутпорта Аксель Рудакубана был переведен из тюрьмы в психиатрическую больницу после клинической оценки", - говорится в статье.

По информации Guardian, Рудакубана будет содержаться в психиатрической больнице строгого режима "Бродмур", поскольку медработники сочли, что безопасное содержание в тюремных условиях для него невозможно.