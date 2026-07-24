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В Тюмени шесть человек пострадали от наезда автомобиля - РИА Новости, 24.07.2026
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21:33 24.07.2026 (обновлено: 21:49 24.07.2026)
В Тюмени шесть человек пострадали от наезда автомобиля

В Тюмени шесть пешеходов пострадали от наезда автомобиля "Ниссан"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На перекрестке улиц Республики и Красина в Тюмени автомобиль "Ниссан" сбил четырех пешеходов на пешеходном переходе, после чего автомобиль отбросило на тротуар.
  • За рулем "Ниссана" был 19-летний тюменец с водительским стажем менее года, который предварительно не справился с управлением при перестроении.
  • Среди пострадавших — подросток, две женщины 1985 и 1961 годов рождения, мужчина 1982 года рождения, а также мужчина и женщина 1956 и 1963 годов рождения, которые обратились в медучреждение самостоятельно.
ТЮМЕНЬ, 24 июл - РИА Новости. Шесть пешеходов пострадали от наезда автомобиля "Ниссан" на перекрестке улиц Республики и Красина в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
"Четыре пешехода сбиты автомобилем "Ниссан" на пешеходном переходе на перекрестке улиц Республики и Красина в Тюмени. После этого автомобиль отбросило на тротуар. Еще двое сами обратились в лечебное учреждение", - следует из сообщений в канале ГАИ на платформе "Макс".
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Уточняется, что за рулем "Ниссана" был 19-летний тюменец с водительским стажем менее года. Предварительно, он не справился с управлением транспорта при перестроении.
Сбитые на пешеходном переходе доставлены в больницу, один из них - с тяжелыми травмами, добавили в ведомстве. Двое, по его сведениям, обратились в медучреждение самостоятельно.
По предварительным данным, среди пострадавших подросток, две женщины 1985 и 1961 годов рождения, мужчина 1982 года рождения, позднее обратились мужчина и женщина 1956 и 1963 года рождения.
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