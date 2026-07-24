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Любимова и Королев осмотрели культурные площадки Тверской области - РИА Новости, 24.07.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
22:36 24.07.2026 (обновлено: 23:02 24.07.2026)
Любимова и Королев осмотрели культурные площадки Тверской области

Ольга Любимова и Виталий Королев осмотрели культурные площадки Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЛюбимова и Королев осмотрели культурные площадки Тверской области
Любимова и Королев осмотрели культурные площадки Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Любимова и Королев осмотрели культурные площадки Тверской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова и врио губернатора Тверской области Виталий Королев посетили культурные площадки Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С Ольгой Борисовной сегодня обсудили очень много вопросов, посвященных развитию культуры на селе. Программа, которую я анонсировал в рамках отчета в Законодательном собрании Тверской области, “Мой Дом культуры”, касается, в первую очередь, сельских территорий", – передает пресс-служба регправительства слова Королева.
Он отметил, что очень важно слышать запрос жителей, главы муниципального округа на то, какая есть потребность и в каком типе дома культуры.
"Это может быть кинотеатр, библиотека, пространство, где жители могут встретиться за чашкой чая, обсудить актуальные вопросы, посоветоваться, провести время и пообщаться. Мы договорились, что министерство культуры будет продолжать поддержку создания модельных библиотек – значимых центров культуры и образования в небольших городах и сельских населенных пунктах", – сказал глава региона.
В Тверской картинной галерее руководитель министерства культуры РФ и глава Верхневолжья осмотрели выставочные залы, дворцовый сад. Депутат Госдумы, председатель координационного совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова рассказала о культурно-образовательном проекте "Кинопедагогика". Тверская область стала пилотным регионом его реализации. Проект направлен на развитие у подрастающего поколения умения анализировать и вести диалог, формирование чувства долга и патриотизма через киноискусство.
Проект предполагает проведение крупных культурных событий в Тверской области, первым из которых станет форум "КиноТверь". В его рамках состоится вечер-концерт, посвященный 90-летию знаменитого артиста и режиссера Станислава Говорухина.
Королев, Любимова и Аршинова обсудили развитие в регионе сети передвижных многофункциональных автоклубов – на сегодняшний день в Верхневолжье их десять. Они представляют из себя культурные центры "на колесах", оснащенные сценой-трансформером, спутниковой антенной, акустической системой и мультимедийным оборудованием.
Следующим учреждением, в котором побывали Любимова и Королев, стал Тверской академический театр драмы. Здесь они пообщались с руководством театра, рассмотрели возможную реализацию проектов, которые существенно расширили бы возможности учреждения, в частности, создание оркестровой ямы.
В Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького Любимовой и Королеву представили читальный и славянский залы, зал периодических изданий, краеведческий информационный центр, центр реставрации, выставку к 155-летию тверского фотографа И.А. Тачалова.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев проверили реализацию программы догазификации в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Новак и Королев проверили реализацию программы догазификации в Верхневолжье
10 июля, 18:10
 
Тверская областьВиталий Королев
 
 
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