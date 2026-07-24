Любимова и Королев осмотрели культурные площадки Тверской области

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова и врио губернатора Тверской области Виталий Королев посетили культурные площадки Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С Ольгой Борисовной сегодня обсудили очень много вопросов, посвященных развитию культуры на селе. Программа, которую я анонсировал в рамках отчета в Законодательном собрании Тверской области, “Мой Дом культуры”, касается, в первую очередь, сельских территорий", – передает пресс-служба регправительства слова Королева.

Он отметил, что очень важно слышать запрос жителей, главы муниципального округа на то, какая есть потребность и в каком типе дома культуры.

"Это может быть кинотеатр, библиотека, пространство, где жители могут встретиться за чашкой чая, обсудить актуальные вопросы, посоветоваться, провести время и пообщаться. Мы договорились, что министерство культуры будет продолжать поддержку создания модельных библиотек – значимых центров культуры и образования в небольших городах и сельских населенных пунктах", – сказал глава региона.

В Тверской картинной галерее руководитель министерства культуры РФ и глава Верхневолжья осмотрели выставочные залы, дворцовый сад. Депутат Госдумы, председатель координационного совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова рассказала о культурно-образовательном проекте "Кинопедагогика". Тверская область стала пилотным регионом его реализации. Проект направлен на развитие у подрастающего поколения умения анализировать и вести диалог, формирование чувства долга и патриотизма через киноискусство.

Проект предполагает проведение крупных культурных событий в Тверской области, первым из которых станет форум "КиноТверь". В его рамках состоится вечер-концерт, посвященный 90-летию знаменитого артиста и режиссера Станислава Говорухина.

Королев, Любимова и Аршинова обсудили развитие в регионе сети передвижных многофункциональных автоклубов – на сегодняшний день в Верхневолжье их десять. Они представляют из себя культурные центры "на колесах", оснащенные сценой-трансформером, спутниковой антенной, акустической системой и мультимедийным оборудованием.

Следующим учреждением, в котором побывали Любимова и Королев, стал Тверской академический театр драмы. Здесь они пообщались с руководством театра, рассмотрели возможную реализацию проектов, которые существенно расширили бы возможности учреждения, в частности, создание оркестровой ямы.