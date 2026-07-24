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Идея о российской угрозе распугала туристов в Европе, пишет Politico - РИА Новости, 24.07.2026
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Туризм
 
10:15 24.07.2026
Идея о российской угрозе распугала туристов в Европе, пишет Politico

Politico: 7 стран пожаловались ЕК на падение турпотока из-за российской угрозы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь стран Восточной Европы пожаловались Еврокомиссии на резкое падение туристического потока в приграничных регионах.
  • Министры Латвии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии связали сокращение туристических потоков с геополитическими событиями и обеспокоенностью вопросами безопасности.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Семь стран Восточной Европы пожаловались Еврокомиссии на резкое падение туристического потока в приграничных регионах, объяснив это якобы опасениями путешественников из-за запугивания их угрозами безопасности на фоне конфликта вокруг Украины и постоянных заявлений о некой "российской угрозе", следует из письма министров, с которым ознакомилось издание Politico.
"Геополитические события и обеспокоенность вопросами безопасности оказали существенное влияние на туризм в восточных приграничных регионах наших стран. Туристические потоки значительно сократились в большинстве этих регионов", - говорится в письме министров Латвии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.
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Авторы обращения просят Еврокомиссию принять дополнительные меры поддержки экономики приграничных территорий, поскольку, по их словам, местный туристический бизнес оказался под серьезным давлением.
При этом Politico считает, что на фоне рекордной жары на юге Европы путешественники все чаще выбирают страны Балтии и Северной Европы как альтернативу традиционным средиземноморским курортам.
Издание умолчало, что страны Балтии, Болгария и ряд других государств Восточной Европы до ухудшения отношений между Россией и ЕС традиционно пользовались популярностью у российских туристов, особенно в летний сезон.
После начала конфликта на Украине многие из этих стран практически прекратили выдачу туристических виз россиянам или существенно ограничили въезд. На этом фоне поток российских туристов в регион резко сократился.
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Российские туроператоры ранее отмечали, что интерес россиян к поездкам в страны Европы в целом снизился из-за ограничений на въезд, сложностей с получением виз и общей недружественной риторики властей этих государств.
При этом восточные приграничные регионы этих стран традиционно всегда были ориентированы прежде всего на внутренний, региональный туризм, а также на туристов из России и Белоруссии, тогда как поток отдыхающих из более удаленных стран Западной Европы был значительно менее выражен.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Европа в очередной раз становится главной угрозой для международной безопасности. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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