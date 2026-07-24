Аналитики заявили, что ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.

Аналитики считают, что в сентябре Банк России может взять паузу в изменении ключевой ставки впервые за почти полтора года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что решения регулятора будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России в пятницу снизил ставку десятый раз подряд – на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, но в сентябре может взять паузу впервые за почти полтора года – с апреля 2025-го, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Регулятор в обновленном макропрогнозе повысил прогноз по средней ключевой ставке в этом году до 14,5–14,6% с 14–14,5%, до конца года ждет ее в диапазоне 13,7–14% после апрельского 13,3–14%. При этом на 2027 год диапазон повышен до 10,5–12,5% с 8–10%, а на 2028 год – до 8–9% с 7,5–8,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пятничной пресс-конференции отметила, что более высокая траектория ключевой ставки требуется с учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен.

"В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии. Но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте", – отметила она.

Главный экономист рейтингового агентства " Эксперт РА " Антон Табах обратил внимание на непреклонность ЦБ в вопросе с инфляцией – ее "необходимо душить".

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко ожидает, что регулятор на сентябрьском заседании сохранит ставку. Табах ждет паузу в сентябре, допускает ее октябре.

Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что на оставшихся заседаниях регулятора – в сентябре, октябре и декабре – будут конкурировать варианты снижения ставки на 0,25 процентного пункта и ее сохранения.

Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров ждет ставку на конец года 13,75%. Такой же прогноз дает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Табах ожидает, что в декабре "ключ" составит 13,5%, но вариантов много: не удивит и 13%, и пауза до февраля.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет проводить политику, которая необходима для возвращения к низкой инфляции. "Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим", – добавила она. По оценке регулятора, устойчивые показатели инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4–5%.

Банк России на заседании в пятницу предметно рассматривал снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 14%, и сохранение на уровне 14,25%, были предложения и по повышению, уточнила глава ЦБ на пресс-конференции. Решение Банка России по ключевой ставке опять разошлось с ожиданиями рынка – большинство аналитиков ожидало неизменности ставки.