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Центробанк заявил о снижении напряженности на рынке труда - РИА Новости, 24.07.2026
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14:14 24.07.2026
Центробанк заявил о снижении напряженности на рынке труда

ЦБ заявил об улучшении обеспеченности российских компаний кадрами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Напряженность на рынке труда России постепенно снижается, обеспеченность компаний кадрами улучшилась.
  • Безработица в России в мае снизилась до 2,1% с 2,2% в апреле.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Напряженность на рынке труда России постепенно снижается - обеспеченность компаний кадрами улучшилась, говорится в пресс-релизе ЦБ.
"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась", - пишет регулятор.
Отмечается, что планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. При этом рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда.
По данным Росстата, безработица в России в мае снизилась до 2,1% с 2,2% в апреле.
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