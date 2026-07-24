Центробанк заявил о снижении напряженности на рынке труда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Напряженность на рынке труда России постепенно снижается, обеспеченность компаний кадрами улучшилась.
- Безработица в России в мае снизилась до 2,1% с 2,2% в апреле.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Напряженность на рынке труда России постепенно снижается - обеспеченность компаний кадрами улучшилась, говорится в пресс-релизе ЦБ.
"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась", - пишет регулятор.
Отмечается, что планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. При этом рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда.