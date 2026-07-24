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В ЦБ рассказали о росте экономики России во втором квартале - РИА Новости, 24.07.2026
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13:54 24.07.2026
В ЦБ рассказали о росте экономики России во втором квартале

ЦБ: экономика России во II квартале росла умеренными темпами

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во втором квартале 2026 года экономика России росла умеренными темпами.
  • Основной вклад в рост внес потребительский спрос.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экономика РФ во втором квартале росла умеренными темпами, основной вклад в рост внес потребительский спрос, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
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"По оперативным данным, в целом во втором квартале 2026 экономика росла умеренными темпами. Основной вклад в рост внес потребительский спрос", - сказано в сообщении.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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