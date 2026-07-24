В ЦБ рассказали о росте экономики России во втором квартале

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экономика РФ во втором квартале росла умеренными темпами, основной вклад в рост внес потребительский спрос, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"По оперативным данным, в целом во втором квартале 2026 экономика росла умеренными темпами. Основной вклад в рост внес потребительский спрос", - сказано в сообщении.

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.