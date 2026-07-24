В ЦБ рассказали о дальнейших шагах по ключевой ставке

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке убрал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.