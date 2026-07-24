В ЦБ рассказали о дальнейших шагах по ключевой ставке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 14%.
- ЦБ будет принимать решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке убрал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п, до 14%.
«
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", – указывается в заявлении.
Таким образом, регулятор убрал сигнал о направленности своих дальнейших шагов по ключевой ставке.