Армия Израиля нанесла удар по складам оружия ХАМАС в Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по складам с оружием движения ХАМАС в нескольких районах сектора Газа.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по складам с оружием движения ХАМАС в нескольких районах сектора Газа.
Израиль в октябре 2023 года, после нападения палестинского движения ХАМАС, начал операцию в секторе Газа, число жертв которой превысило 72 тысячи, пострадали еще более 170 тысяч.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.