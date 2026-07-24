В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в некоторых районах Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, в 8.58 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Также тревогу объявили в некоторых районах Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
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