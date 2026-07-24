В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Сирены начали звучать в 6:53 мск, сигнал тревоги также сработал в ряде районов Киевской и Полтавской областей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным сервиса, сирены в украинской столице начали звучать в 6.53 мск.
Сигнал тревоги также сработал в ряде районов Киевской и Полтавской областей.
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