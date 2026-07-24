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Стоматолог рассказала о травмах зубов в неконтактных видах спорта - РИА Новости, 24.07.2026
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15:10 24.07.2026
Стоматолог рассказала о травмах зубов в неконтактных видах спорта

Тишкина: в баскетболе и футболе зубы травмируются чаще, чем в боксе и регби

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Травмы зубов в баскетболе и футболе случаются чаще, чем в боксе или регби, где спортсмены используют защиту, рассказала стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач Центра естественной стоматологии New Iceberg Ольга Тишкина.
  • Травмы зубов могут происходить в различных видах спорта, включая плавание, тяжелую атлетику, кроссфит, бальные танцы и конный спорт.
  • Индивидуальная спортивная капа снижает риск травмы зубов на 60–80% и должна стать обязательным элементом экипировки для занимающихся активным спортом.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Травмы зубов в баскетболе и футболе случаются чаще, чем в боксе или регби, где спортсмены используют защиту, рассказала стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач Центра естественной стоматологии New Iceberg Ольга Тишкина.
"В профессиональном боксе или регби спортсмен готов к удару: он с капой и в шлеме, знает, что опасность возможна в любой момент. И, как ни странно, зубных травм в таких видах спорта меньше, чем в баскетболе или футболе, где защиту никто не носит, а удары случаются постоянно", - сказала Тишкина "Газете.Ru".
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По словам стоматолога, травмы случаются даже там, где контакт минимален: в плавании можно удариться о бортик, в тяжелой атлетике и кроссфите зубы страдают от сильного сжатия челюстей, а в дайвинге - от постоянного давления загубника.
Тишкина отметила, что в бальных танцах травмы случаются от ударов элементами костюма, а в конном спорте падения и удары копыт могут привести к потере сразу нескольких зубов.
"В последние годы стоматологи фиксируют значительный всплеск травм, связанных с электросамокатами, которые сегодня стали частью повседневной реальности. Передние колеса самокатов врезаются в бордюры или застревают в трамвайных рельсах, самокат резко останавливается, а человек перелетает через руль и падает на асфальт", - подчеркнула врач.
Специалист добавила, что и в спорте, и при использовании самокатов универсальным решением становится индивидуальная спортивная капа. Она снижает риск травмы зубов на 60–80% в отличие от магазинных аналогов, которые сидят неплотно, мешают дышать и плохо защищают, пояснила Тишкина.
Она подчеркнула, что для детей и взрослых, занимающихся активным спортом даже на любительском уровне, капа должна стать обязательным элементом экипировки.
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