Краткий пересказ от РИА ИИ Травмы зубов в баскетболе и футболе случаются чаще, чем в боксе или регби, где спортсмены используют защиту, рассказала стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач Центра естественной стоматологии New Iceberg Ольга Тишкина.

Травмы зубов могут происходить в различных видах спорта, включая плавание, тяжелую атлетику, кроссфит, бальные танцы и конный спорт.

Индивидуальная спортивная капа снижает риск травмы зубов на 60–80% и должна стать обязательным элементом экипировки для занимающихся активным спортом.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Травмы зубов в баскетболе и футболе случаются чаще, чем в боксе или регби, где спортсмены используют защиту, рассказала стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач Центра естественной стоматологии New Iceberg Ольга Тишкина.

"В профессиональном боксе или регби спортсмен готов к удару: он с капой и в шлеме, знает, что опасность возможна в любой момент. И, как ни странно, зубных травм в таких видах спорта меньше, чем в баскетболе или футболе, где защиту никто не носит, а удары случаются постоянно", - сказала Тишкина "Газете.Ru"

По словам стоматолога, травмы случаются даже там, где контакт минимален: в плавании можно удариться о бортик, в тяжелой атлетике и кроссфите зубы страдают от сильного сжатия челюстей, а в дайвинге - от постоянного давления загубника.

Тишкина отметила, что в бальных танцах травмы случаются от ударов элементами костюма, а в конном спорте падения и удары копыт могут привести к потере сразу нескольких зубов.

"В последние годы стоматологи фиксируют значительный всплеск травм, связанных с электросамокатами, которые сегодня стали частью повседневной реальности. Передние колеса самокатов врезаются в бордюры или застревают в трамвайных рельсах, самокат резко останавливается, а человек перелетает через руль и падает на асфальт", - подчеркнула врач.

Специалист добавила, что и в спорте, и при использовании самокатов универсальным решением становится индивидуальная спортивная капа. Она снижает риск травмы зубов на 60–80% в отличие от магазинных аналогов, которые сидят неплотно, мешают дышать и плохо защищают, пояснила Тишкина.