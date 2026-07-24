Спикер нижегородского парламента Люлин: нужна оценка транспорта пассажирами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поручил учитывать мнение пассажиров при контроле за качеством услуг перевозчиков, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Внедрение системы оценки качества работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде в рамках реализации проекта "Народный стандарт общественного транспорта" обсудили на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

"Нижегородская область стала первым регионом в стране, где запущен этот проект. С 1 июля пассажиры могут оценивать качество поездок через анонимные анкеты, доступные по QR-кодам, размещенным в электробусах. Анкета содержит 23 критерия качества поездки и заполняется менее чем за минуту", - говорится в сообщении.

Система оценки качества работы общественного транспорта создана для сбора объективной обратной связи от пассажиров, которая позволит выявлять системные проблемы в реальном времени и оперативно на них реагировать.

Как отметил замминистра транспорта и автодорог Нижегородской области Денис Рябинин, правительство региона выбрало эту систему для получения точной информации от тех людей, которые реально пользуются транспортом. Данные позволяют видеть маршрут, время, остановку, откуда пассажир начал движение, и контекст обращения, что дает возможность перевозчикам оперативно реагировать на проблемы и вносить коррективы в работу.

Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил, что внедрение системы обратной связи – важный шаг к повышению качества транспортного обслуживания.