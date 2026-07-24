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Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами - РИА Новости, 24.07.2026
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23:43 24.07.2026
Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами

Трамп пригрозил ввести пошлины против Мексики и Канады

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против Мексики из-за случаев "взрывной" диареи в Штатах и против Канады из-за смога от лесных пожаров.
  • Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выявили, что случаи "взрывной" диареи связаны с измельченным салатом айсберг, поставленным из Мексики.
  • Смог от лесных пожаров в Канаде достиг ряда американских штатов и крупных городов.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что обложит пошлинами Мекиску за случаи "взрывной" диареи в Штатах и Канаду - за дым из-за масштабных лесных пожаров.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ранее выявили, что случаи "взрывной" диареи в Штатах связаны с измельченным салатом айсберг, поставленным в страну из Мексики. Тем временем смог от лесных пожаров в Канаде достиг ряд американских штатов и крупных городов.
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"Думаю, мы введем крупную пошлину против Мексики из-за салата и большую пошлину против Канады из-за дыма", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
По словам президента США, он уже обращался к Канаде с просьбой "что-то с этим (дымом - ред.) сделать".
Трамп во вторник уже сообщал, что все еще подумывает о введении пошлин против Канады из-за лесных пожаров, подчеркнув, что эти меры рассматриваются отдельно и в дополнение к введенным до этого 50-процентным тарифам на широкий перечень канадских товаров.
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