Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против Мексики из-за случаев "взрывной" диареи в Штатах и против Канады из-за смога от лесных пожаров.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выявили, что случаи "взрывной" диареи связаны с измельченным салатом айсберг, поставленным из Мексики.

Смог от лесных пожаров в Канаде достиг ряда американских штатов и крупных городов.

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что обложит пошлинами Мекиску за случаи "взрывной" диареи в Штатах и Канаду - за дым из-за масштабных лесных пожаров.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ранее выявили, что случаи "взрывной" диареи в Штатах связаны с измельченным салатом айсберг, поставленным в страну из Мексики . Тем временем смог от лесных пожаров в Канаде достиг ряд американских штатов и крупных городов.

"Думаю, мы введем крупную пошлину против Мексики из-за салата и большую пошлину против Канады из-за дыма", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

По словам президента США, он уже обращался к Канаде с просьбой "что-то с этим (дымом - ред.) сделать".