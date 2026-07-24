Трамп отказался отвечать на вопрос об ударах по иранской инфраструктуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением.
"Я не буду отвечать на этот вопрос", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.