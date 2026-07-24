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Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном - РИА Новости, 24.07.2026
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22:39 24.07.2026 (обновлено: 22:51 24.07.2026)
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном

Трамп: США ведут переговоры с Ираном

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном.
"Мы ведем с ними переговоры", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
СМИ: Трамп все меньше верит в заключение долгосрочного мира с Ираном
Вчера, 10:41
Американский лидер также выразил мнение, что Иран настроен на переговоры с США серьезнее, чем когда-либо.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Трамп избегает личных встреч с Нетаньяху, пишет WSJ
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СШАИранВ миреОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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