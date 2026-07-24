Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном.
- Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном.
"Мы ведем с ними переговоры", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер также выразил мнение, что Иран настроен на переговоры с США серьезнее, чем когда-либо.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.